美國投資移民政策改革獲延期

（本報綜合報道）美國國會參眾兩院相繼於9月28日通過臨時決議案後，總統奧巴馬也於9月29日簽字通過了議案。臨時決議案決定美國現有的投資移民法案（即EB-5法案）延期至今年12月9日表決。這意味著備受中國人關注的美國投資移民簽證如果在上述日期前遞交申請，仍能享受到最低50萬美元投資額的政策優惠。

移民捷徑

根據美國有關移民法律的解釋，所謂EB-5（投資移民簽證）是“Employment-Based Fifth Preference Visa”（第五類優先就業型移民簽證）的縮寫。1990年，美國國會創建了該投資移民計劃，規定如果海外人士投資美國商業，並創造或保存10個永久全職工作崗位，投資者及其配偶、21歲以下未婚子女有資格申請綠卡。

美國EB-5投資移民法案運行26年來，由於最低投資額一直維持50萬美元，且沒有年齡和語言能力等門檻，近年來越來越多的海外投資人選擇EB-5作為移民美國的捷徑。

近年來，中國新富階層不斷壯大，處於國內經濟放緩、子女教育、環境汙染以及食品安全等問題的考慮，移居海外的需求與日俱增。而美國的EB-5由於資金門檻適中，往往成為中國新富階層移民美國的首選。有關數據顯示，僅在2014年通過投資移民到美國的中國人達9128人，在當年美國頒發的EB-5簽證中占85.4%；而在2015年，在美國政府共簽發9764張EB-5簽證中，來自中國大陸有8157張，所占比例仍占總數的83%。從目前來看，來自中國新富階層申請投資移民的熱潮還沒有減退。

爭議不斷

據英國《金融時報》報道，美國的EB-5投資移民項目實施26年以來，給美國引入的投資規模達155億美元，創造了8.44萬就業崗位，在一定程度上促進了美國的經濟發展。但是同時，這種投資移民方式也是爭議不斷，飽受美國各界、特別是反移民派的批評和非議。非議主要集中在投資欺詐和區域分配不均以及國土安全等方面。

造成EB-5投資移民項目受到爭議之一就是資金欺詐頻繁，往往有些無良商人打著“投資移民”的幌子在中國進行不實和誇大宣傳，不少不明真相中國的投資者上當受騙。其中較為典型的莫過於2013年案發的芝加哥會議中心項目。此案中的美國商人塞思以芝加哥酒店作為誘餌，承諾投資者只需購買股份就可獲得EB-5簽證。涉嫌蓄意誇大預算，誤導投資人，最終250名中國投資者卷入案件，涉及金額1.5億美元。

還有今年不久前案發的“美國洛杉磯質子治療中心EB-5項目”，項目方負責人是華人查爾斯·劉和麗薩·王，涉嫌欺詐2700萬美金。美國證監會已正式起訴項目方負責人及其名下項目相關公司。類似的案子這兩年時有發生。盡管在此前，美國證監會早在2013年就鄭重警告外國投資者，如果要依照EB-5規定申請投資移民，務必充足調研投資項目，謹防上當。但即便如此，移民騙局仍然屢禁不止，嚴重損害行業形象。

其次，EB-5也給美國國內造成了一種外國人用“資金換綠卡”的不良印象。特別是富裕地區建設的高端項目往往擠占了其他地區的投資，造成投資的區域分配不均。投資的項目很難真正給偏遠貧困地區帶來投資創造就業。美國參議院情報委員會副主席戴安娜·費恩斯坦曾就此對媒體說：“（這種現象）極其不公平，傳遞了關於美國價值觀的錯誤信息”。

此外，資金的來源不透明，容易給美國的國土安全造成隱患。尤其是在當前美國受到恐怖襲擊威脅的時期，美國一些議員和執法機構由此擔心，如此寬松的移民條件，相對不高的資金門檻，很難確保資金的合法來源。而且，獲得簽證者會不會對美國國家安全構成威脅。因此，多年以來，美國國會就該項目去留和改革與否進行的激烈討論。

改革在即

盡管美國的EB-5投資移民政策有著上述弊端，但美國大部分議員還是認為EB-5區域中心法案可以改善， 並不需要一刀切的完全取消。也有美國媒體報道表示，盡管驢象兩黨在此議題上會有爭論，但他們對政策本身的分歧並不是很大，畢竟能為美國創造了就業機會，因此該政策繼續實施的可能很大。

目前最為普遍的說法是，美國EB-5投資移民項目的投資金額將會上調，其中，目標就業區域（Targeted Employment Area,TEA） 將從50萬美元漲至80萬美元；非TEA的100萬美元上漲至120萬美元。此外，法案也會較嚴格定義目標就業區，以及在EB-5審批過程中采取強化措施，防止詐騙和國家安全威脅。

在改革方案出臺前，美國移民局也在對現有政策做出局部修補。例如，移民局已經開始著手對區域中心進行隨機抽查，以最大限度減少欺詐案件的發生。還有，在今年9月初，美國眾議院提出一項法案，要求增加目標就業區域的配額，以解決高端項目擠占落後地區項目的弊端。

另一方面，美國證監會（SEC）會持續不斷加大對EB-5欺詐案件的審查。由於美國總統大選結果要到11月份才會塵埃落定，加上EB-5改革很多爭議性條款尚無法達成共識，所以美國移民局的新草案或許要到明年的第二季度甚至第三季度才會生效。而且，由於今年總統選戰的影響，最終法案的具體規定和生效時間還存在許多不確定性。這也是目前的美國政府將EB-5項目延長至12月份的一個主要原因。